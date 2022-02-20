NATO'dan bir yetkili, personel güvenliğinin kendileri için en önemli konulardan olduğunu duyurdu.

Bu nedenle başkent Kiev'deki personelin bir kısmının Ukrayna'nın batısında bulunan Lviv'e, bir kısmının da NATO karargahının bulunduğu Brüksel'e gönderildiğini açıkladı.

NATO yetkilisi, ittifakın Ukrayna'daki ofislerinin de işler vaziyette olduğunu belirtti.

Birçok ülke Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınak yapmasıyla artan gerilim sonrası Kiev'deki personelini daha önce Lviv'e göndermişti.

Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna'ya yakın zamanda işgal harekatı başlatacağını savunuyor. Rusya ise bu iddiayı reddediyor.