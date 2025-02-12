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Dünya
AA 12.02.2025 15:42

NATO Genel Sekreteri Rutte: Türk savunma sanayisinin temeli çok güçlü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk savunma sanayisinin temelinin etkileyici olduğunu belirterek, inovasyon tarafında çalışan yüzlerce kuruluş ve binlerce şirketin varlığından övgüyle söz etti.

NATO Genel Sekreteri Rutte: Türk savunma sanayisinin temeli çok güçlü
[Fotograf: AA]

Rutte, yarın yapılacak ve yeni ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ilk kez katılacağı Savunma Bakanları toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, İttifak'ın ve özellikle Avrupa'nın savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve ayrıca yeni ABD yönetiminin de gündeminde olan Ukrayna'da barışın sağlanması konusunda oynayabileceği rol hakkında müttefik bakanlara ne gibi mesajlar ileteceğine dair sorusu üzerine Rutte, "Türk savunma sanayisinin temeli gerçekten etkileyici." dedi.

Rutte, yüzlerce kuruluşun inovasyon tarafında çalıştığını, Savunma Sanayii Başkanlığının parçası olarak binlerce şirketin bulunduğunu belirterek, hem Ankara ziyareti sırasında hem de Brüksel'de Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile bir araya geldiğini anımsattı.

Genel Sekreter, şöyle devam etti:

"Bu gerçekten önemli ve Türkiye'de yaptığınız şeyin Avrupa'daki diğer müttefikler ve bizimle yakın bir iş birliği içinde olduğunu biliyorum. Gerçekten de Türk sanayisi son ürünler de dahil olmak üzere en önemli parçaları tedarik ediyor. Sizden sadece daha fazlasını yapmanızı isteyebiliriz."

Rutte, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Türkiye de dahil olmak üzere tüm müttefiklerden daha fazla ve hızlı üretim beklediğini kaydetti.

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Mark Rutte NATO Savunma Sanayii
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