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Dünya
AA 12.02.2025 14:36

Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle adalarda alınan önlemler uzatıldı

Yunanistan'da son günlerde Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketten etkilenen adalarda alınan önlemlerin uzatılması kararlaştırıldı.

Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle adalarda alınan önlemler uzatıldı

Yunan basınında çıkan haberlere göre, Sismik Risk Değerlendirme Komitesi, sismik hareketten etkilenen adalarda alınan önlemlerin uzatılmasına karar verdi.

Toplantının ardından açıklama yapan sismolog Kostas Papazahos, vatandaşlara, alınan tedbirlere titizlikle uymaları çağrısında bulundu.

Halkın kalabalık kapalı alanlarda bulunmaması, ada sakinlerinin güvenli güzergahları tercih etmesi ve Santorini'deki belirli limanların kullanılmaması gibi önlemlerin sürdüğünü vurguladı.

Papazahos; Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında eğitime verilen aranın 14 Şubat'a kadar uzatılması yönünde karar alındığını belirtti.

1 Şubat’tan bu yana Santorini yakınlarında 3,0 büyüklüğünün üzerinde 1100’den fazla deprem meydana geldiğini söyleyen Papazahos, incelenen yapılarda bir sorun görülmediğini belirtti.

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