Suriye Dışişleri Bakanı: Yeni hükümet halkın tüm kesimlerini temsil edecek

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Bakan Şeybani, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde 12'ncisi düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katıldı.

Şeybani, zirve kapsamında Kuveytli El-Kabas gazetesine verdiği mülakatta, yıkılmış bir ekonomik sistemi miras aldıklarına dikkati çekerek, rejimin yıkılmasının ardından Suriye'ye uygulanan yaptırımların kalkması gerektiğini söyledi.

Devletin ve ordunun yeniden kurulması için zamana ihtiyaç olduğunu ifade eden Şeybani, mart ayında kurulacak yeni hükümetin Suriye halkının tüm kesimlerini temsil edeceğini belirtti.

Ürdün ile ilişkilerin iyi olduğunu kaydeden Şeybani, yakında Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret etmek için resmi davet aldığını aktardı.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne, 140 hükümetten delegasyonlar, küresel teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve yaklaşık 30 ülkeden devlet başkanı ve lider, 400 bakan katılıyor.