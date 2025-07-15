NASA’nın Perseverance aracı başka bir gezegende en uzun yolculuk rekorunu kırdı

İlk bakışta bu mesafe mütevazı görünebilir; ancak daha önce Mars’ta görev yapan Curiosity ve Opportunity gibi araçlarla karşılaştırıldığında Perseverance tam bir “hız canavarı” sayılıyor.

Bunun sebebi, diğer araçların dur-kalk yaparak yön belirlemesi gerekirken, Perseverance’ın sürüş sırasında gerçek zamanlı görüntü işleme yeteneğine sahip olması.

Kendi kendine giden “akıllı” keşif aracı

Perseverance, 2021’de Mars’a indiğinden bu yana büyük mesafeler kat etti. İlk deneme sürüşünde 6.5 metre gidip geri dönen araç, o günden bu yana krater tırmanışları, günlük yüzlerce metrelik sürüşler ve 700 metrelik otomatik sürüş gibi birçok başarıya imza attı.

Araç, şu sıralar Jezero Krateri’nin dış yamacında yer alan Krokodillen Platosu’nda kil içeren kaya örnekleri arıyor. Özellikle fillosilikat adı verilen minerallerin varlığı, bölgede bir zamanlar bol miktarda su bulunduğuna ve hatta eski organik maddelerin korunmuş olabileceğine işaret edebilir.

Yolculuğun sebebi: Kil açısından zengin kayalara dönüş

Perseverance, yakın zamanda analiz ettiği kayaların kolayca kırıldığını fark edince, NASA ekibi daha önce örnek aldığı sağlam ve kil açısından zengin bir bölgeye geri dönme kararı aldı. İşte bu karar, rekor kıran uzun yolculuğun nedenini açıklıyor.

40 kilometrelik rekor yolda

Mars'taki toplam sürüş mesafesi rekoru, 2004’ten 2018’e kadar görev yapan Opportunity aracına ait: 40 kilometreden fazla.

Perseverance ise şu anda yaklaşık 36 kilometre yol kat etti ve bu hızla giderse yakın zamanda bu rekoru da kırması bekleniyor.

Her geçen gün Mars’ın daha fazla sırrı ortaya çıkarken, Perseverance da bu keşiflerin öncüsü olmayı sürdürüyor.