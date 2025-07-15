Çok Bulutlu 28.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.07.2025 10:47

Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yer alan Şati Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.

Saldırıda "Nassar" ailesinden 5 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Görgü tanıkları, hedef alınan evin yıkıldığını, patlama neticesinde yangın çıktığını ve enkaz altında kalanların olduğunu ifade etti.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze kentinin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki El-Babeydi Caddesi'nde sığınmacıların kaldığı çadırı hedef aldı. Bombardımanda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Er-Rimal Mahallesi'nde de sığınmacıların kaldığı bir çadırın bombalandığı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusu, kuzeyde yer alan Cibalya'nın doğusuna yoğun topçu atışları eşliğinde binaları ve altyapıyı sistematik şekilde yıkmaya devam ediyor.

ETİKETLER
İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Mars'ın ilk yakın plan fotoğrafının çekilmesinin üzerinden 60 yıl geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:49
NASA’nın Perseverance aracı başka bir gezegende en uzun yolculuk rekorunu kırdı
10:47
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
10:46
Kronik bel ağrısını önlemek için ne kadar yürümemiz gerekiyor?
10:45
Mars'ın ilk yakın plan fotoğrafının çekilmesinin üzerinden 60 yıl geçti
10:35
Brent petrolün varili 68,71 dolardan işlem görüyor
10:24
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
15 Temmuz sabahı Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve afişlerle uçtu
15 Temmuz sabahı Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve afişlerle uçtu
FOTO FOKUS
Türk ordusu 15 Temmuz hain darbe girişiminden güçlenerek çıktı
Türk ordusu 15 Temmuz hain darbe girişiminden güçlenerek çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ