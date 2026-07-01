NASA ay üssü planları için yaklaşık 600 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı

Gelecek yedi yıl içinde Ay üssü projesine toplam 20 milyar dolar harcamayı planlayan NASA, geçtiğimiz ay da programın ilk insansız misyonları için yaklaşık 1 milyar dolarlık bir fon paketi duyurmuştu.

Son adımlar, kurumun ticari ortaklıklara dayanarak sıkı bir takvim içinde Ay'da kalıcı olma kararlılığını gösteriyor.

Üç şirkete büyük bütçe

NASA'nın yeni Ay iniş aracı sözleşmelerini kazanan üç şirket; Pensilvanya merkezli Astrobotic ile Teksas merkezli Firefly Aerospace ve Intuitive Machines oldu.

Sözleşme kapsamında Firefly Aerospace firmasına 144,2 milyon dolar, Intuitive Machines firmasına ise 148,3 milyon dolar bütçe tahsis edildi.

2028 misyonları için iki ilave iniş aracı inşa etmek üzere seçilen Astrobotic ise 297,9 milyon dolarlık yeni sözleşmenin sahibi oldu. Böylece NASA'nın son altı yılda Astrobotic firmasına Ay donanımları için sağladığı toplam fon tutarı 600 milyon doları aştı.

Söz konusu şirketlerin iniş araçlarını sıfırdan tasarlamadığı, daha önce uzay uçuşu gerçekleştirmiş araçların geliştirilmiş versiyonları üzerinde çalıştığı belirtildi.

Mars robotu Ay yolcusu olabilir

NASA Başkanı Jared Isaacman, kurumun Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda bulunan "Promise" adlı Mars keşif robotu test biriminin, Ay'ın güney kutbunda kaynak aramak üzere yeniden yapılandırılarak gönderilebileceğini açıkladı.

Isaacman, yeni bir proje geliştirmek yerine bu araca farklı enstrümanlar entegre ederek daha hızlı sonuç almayı düşündüklerini ifade etti.

Gelişmeler kapsamında Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin firmasına ait takvime de değinen Isaacman, şirketin geçen ay gerçekleştirdiği motor testi sırasındaki roket patlaması nedeniyle, bu yıl planlanan insansız Ay misyonunun büyük olasılıkla gelecek yıla sarkacağını bildirdi.

NASA'nın Ay Üssü Program Müdürü Carlos Garcia-Galan ise Astrobotic firmasına ait iniş aracının bu yıl içinde uçuş gerçekleştirme ihtimalinin halen masada olduğunu aktardı.