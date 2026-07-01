ABD'deki müzik festivalindeki seyyar tuvalette bebek cesedi bulundu

Michigan Eyalet Polisi, cesedin pazar sabahı Electric Forest Festivali'nin son gününde, temizlik şirketi personeli tarafından rutin bakım esnasında fark edildiğini açıkladı.

Bebeğin, festivalin kamp alanında bulunduğu aktarıldı.

Otopsi tamamlandı

Emniyet yetkilileri, yaşamını yitiren bebeğin 28 günlük bir yenidoğan olduğunu belirtti. Çocuğun ölüm nedeni, cinsiyeti veya ebeveynlerinin kimliğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Michigan Eyalet Polisi Teğmeni Pat Agema, pazartesi günü tamamlanan otopsi sonuçlarının müfettişler tarafından incelendiğini, ölümün henüz bir cinayet vakası olarak sınıflandırılmadığını duyurdu.

Organizatörlerden iş birliği çağrısı

On binlerce kişinin katıldığı ve katılımcıların çoğunun kamp kurduğu festivalin organizatörleri, polis açıklamalarını paylaşarak derin üzüntü duyduklarını belirtti. Festival yönetimi, etkinliğe katılanlardan soruşturmaya yardımcı olabilecek her türlü bilgiyi yetkililerle paylaşmalarını istedi.