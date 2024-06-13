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Dünya
AA 13.06.2024 16:15

NASA: Astronotların tehlikede olduğunu düşündüren ses, eğitim simülasyonuna ait

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonundaki (ISS) astronotların tehlikede olduğu değerlendirmesi yapılan sesin bir eğitim simülasyonuna ait olduğunu açıkladı.

NASA: Astronotların tehlikede olduğunu düşündüren ses, eğitim simülasyonuna ait

BBC'nin haberine göre, ISS'nin X sosyal medya hesabından, NASA'nın sosyal medya platformu YouTube'daki canlı yayınında duyulan ve astronotların tehlikede olduğu yorumunun yapılmasına neden olan sese ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, istasyonda herhangi bir acil durumun bulunmadığı ve bütün astronotların güvende olduğu duyuruldu.

Ses kaydının yayımlandığı sırada Uluslararası Uzay İstasyonundaki astronotların uyuduğu aktarılan açıklamada, kaydın "çeşitli uzay senaryolarına hazırlık" için yapılan bir eğitim simülasyonuna ait olduğu belirtildi.

NASA'nın, YouTube'daki canlı yayınında duyulan ses

NASA'nın resmi YouTube hesabındaki canlı yayında, astronotlardan birinin hayatta kalma şansının "düşük" olduğu belirtilen bir ses duyulmuştu.

Kayıtta duyulan seste, mürettebattan birinin basınç değişikliğine bağlı gelişen ve vurgun olarak da bilinen dekompresyon hastalığının etkisi altında olduğu ifade edilmişti.

Astronotların tehlikede olduğunu düşündüren ses, canlı yayının ardından birçok kez sosyal medyada paylaşılmıştı.

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