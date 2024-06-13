Çok Bulutlu 33.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.06.2024 15:46

Güney Afrika'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölümler kayıtlara geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ilk kez görülen maymun çiçeği virüsü "mpox" nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Afrika'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölümler kayıtlara geçti

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden (NICD) yapılan açıklamada, ülkenin en büyük eyaletleri Gauteng ve KwaZulu-Natal'da toplamda 6 maymun çiçeği vakası tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, ülkede ilk kez rastlanan hastalık nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ölen ilk hastanın, 10 Haziran'da Gauteng'deki Thembisa Hastanesinde hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, dün Kwa-Zulu-Natal'da maymun çiçeği virüsü tespit edilen 38 yaşındaki bir erkek hastanın bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, tüm vakaların, salgının yaşandığı ülkelere seyahat geçmişi olmayan 30-39 yaş aralığındaki erkeklerden oluştuğuna dikkati çekilerek, "Bu durum, bu bulaşıcı hastalığın ülkede yerel olarak yayıldığını göstermektedir." ifadesi kullanıldı.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün yol açtığı ender hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü şeklinde ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, 28 Kasım 2023'te hastalığın adını "ırkçı ve küçük düşürücü" olduğu gerekçesiyle "mpox" olarak değiştirmişti.

ETİKETLER
Maymun Çiçeği Güney Afrika
Sıradaki Haber
G7 ülkeleri, Rusya'nın dondurulan varlıklarından Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:37
İspanya Başbakanı Sanchez: Bütün Avrupa ülkelerini Filistin'i tanımaya çağırıyoruz
16:59
Ankara'da yol çöktü
16:16
NASA: Astronotların tehlikede olduğunu düşündüren ses, eğitim simülasyonuna ait
16:13
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in NATO temasları
16:06
Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de haziranın başından bu yana en az 800 Filistinli öldürüldü
16:22
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir
İzmir'de sıcak hava
İzmir'de sıcak hava
FOTO FOKUS
Yanan ormanlar rehabilite ediliyor
Yanan ormanlar rehabilite ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ