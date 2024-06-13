Çok Bulutlu 33.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.06.2024 16:05

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de haziranın başından bu yana en az 800 Filistinli öldürüldü

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in haziran ayının başından bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 800'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 400 kişinin yaralandığını belirtti.

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de haziranın başından bu yana en az 800 Filistinli öldürüldü

MSF, sağlık kaynaklarına dayandırdığı açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, haziran ayının başından bu yana gerçekleştirilen saldırılarda 800'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği; 2 bin 400 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Bölgedeki korkunç saldırıların kabul edilemez düzeyde acı ve ıstıraba yol açtığı, Filistinlilerin hayatlarının açıkça göz ardı edildiğini ortaya koyduğu ifade edildi.

Son haftalarda Refah'ta ve Gazze'nin merkezinde MSF'nin desteklediği sağlık tesislerine çok sayıda saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail'e "katliamları derhal durdurma" çağrısında bulunan MSF, ayrıca ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'ne üye devletler dahil olmak üzere İsrail'in müttefiklerine Gazze'deki sivillere ve sivil altyapıya saldırılarını durdurması için Tel Aviv'e baskı yapmaları gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, sadece 8 Haziran'da düzenlenen saldırıda 274 kişinin hayatını kaybettiğine, 60'tan fazla ağır yaralının MSF tarafından desteklenen Nasır Hastanesine sevk edildiğine dikkati çekildi.

Aynı gün aralarında çocukların da bulunduğu 420 yaralı ve 190 ölünün geldiği Aksa Şehitleri Hastanesinin de sağlık ekiplerince desteklendiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 232 Filistinli öldürüldü, 85 bin 37 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Güney Afrika'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölümler kayıtlara geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:37
İspanya Başbakanı Sanchez: Bütün Avrupa ülkelerini Filistin'i tanımaya çağırıyoruz
16:59
Ankara'da yol çöktü
16:16
NASA: Astronotların tehlikede olduğunu düşündüren ses, eğitim simülasyonuna ait
16:13
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in NATO temasları
16:22
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir
16:05
Güney Afrika'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölümler kayıtlara geçti
İzmir'de sıcak hava
İzmir'de sıcak hava
FOTO FOKUS
Yanan ormanlar rehabilite ediliyor
Yanan ormanlar rehabilite ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ