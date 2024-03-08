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Dünya
AA 08.03.2024 10:57

Nakliye güzergahlarındaki aksaklıklar küresel ticarete darbe vurdu

Kızıldeniz'de devam eden saldırılar ve Panama kanalındaki kuraklık, küresel ticareti etkiledi. Süveyş Kanalı'nda azalan trafik, ticaret hacminin de bir önceki yıla göre yüzde 50 düşmesine yol açtı. Panama Kanalı'ndaki ticaret de kuraklık nedeniyle yüzde 32 azaldı.

Nakliye güzergahlarındaki aksaklıklar küresel ticarete darbe vurdu

Küresel ticaret, nakliye güzergahlarındaki aksama nedeniyle sekteye uğruyor.

Uluslararası Para Fonu IMF, Kızıldeniz'deki saldırıların küresel ticareti aksattığını açıkladı.

Süveyş Kanalı'ndaki ticaret hacmi, yılın ilk iki ayında,, bir önceki yıla göre yüzde 50 azaldı.

Asya ile Avrupa arasındaki en kısa deniz yolundaki aksaklığa çözüm arayışı sürüyor.

Bazı nakliye şirketleri, gemilerini Ümit Burnu'na yönlendiriyor ancak bu durum teslimat sürelerini ortalama 10 gün artırıyor.

Panama Kanalı'nda şiddetli kuraklık

Panama Kanalı'nda ise şiddetli kuraklık var.

IMF'ye göre, Panama Kanalı'ndaki ticaret hacmi de geçen yıla kıyasla yüzde 32 düştü.

Ekim ayından bu yana süren kuraklık, günlük gemi geçişlerini önemli ölçüde azalttı.

IMF, nakliye güzergahlarındaki aksaklıklar devam ederse bazı tedarik zincirleri için geçici engel oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Bu da, yüksek nakliye maliyetleri nedeniyle enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıya neden olabilir. 

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