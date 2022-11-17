Üst düzey bir yetkili, yaptığı açıklamada, eski İngiliz Büyükelçisi Vicky Bowman, Avustralyalı ekonomi danışmanı Sean Turnell ve Japon gazeteci Toru Kubota'nın da aralarında bulunduğu kişilerin Myanmar Ulusal Günü dolayısıyla serbest bırakılacağını belirtti.

600'ü kadın olmak üzere, toplam 5 bin 774 kişinin serbest kalacağı duyuruldu. Söz konusu rakam daha önce 700 olarak bildirilmişti.

Serbest bırakılacak kişilerin kaçının askeri darbe sürecinde tutuklandığına dair bilgi paylaşılmadı.