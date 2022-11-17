Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 06:20Son Güncelleme: Kaynak: AP
Seul: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
[Fotograf: Reuters]
Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin kısa menzilli balistik füze atışı yaptığını duyurdu.
Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey'in fırlatma işlemini 10.48'de doğu kıyısındaki Wonsan bölgesinden gerçekleştirdiği bilgisi verildi.
İlgili açıklamada, ABD ile yakın koordinasyon içinde askeri hazırlık yapılırken Kuzey Kore'ye yönelik gözlemin artırıldığı vurgulandı.
Söz konusu fırlatma, Kuzey Kore'nin son 8 gün içinde yaptığı ilk balistik füze denemesi olarak kayda geçti.
Kuzey Kore, daha önce, testlerden bazılarının Güney Kore ve ABD hedeflerine yönelik nükleer saldırı simülasyonları olduğunu bildirmişti.
Etiketler: Balistik Füze Kuzey Kore Güney Kore
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