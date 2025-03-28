Myanmar merkezli 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre başkent Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing'in yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

[Fotoğraf: AFP]

Deprem, Tayland'da da şiddetli hissedildi

Yerel saatle 13.30 sularında meydana gelen sarsıntı başkentteki yüksek binalarda güçlü şekilde hissedilirken, çok sayıda bina tahliye edildi.

Bangkok'ta çöken bir binanın enkazında en az 43 işçinin kaldığı duyuruldu.

Tayland'da inşaat halindeki bir bina depremde yerle bir oldu. https://t.co/KXZckswElb pic.twitter.com/F4R1xaKqyv — TRT HABER (@trthaber) March 28, 2025

Bangkok’ta 17 milyondan fazla kişinin yaşadığı metropol bölgesinde alarm sistemleri devreye girdi, vatandaşlar apartman ve otellerden merdivenlerle tahliye edilerek sokaklara çıktı.