ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Myanmar'ın Falam bölgesinin 38 kilometre güneydoğusu ile Hindistan'ın Saiha bölgesinin 111,9 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.