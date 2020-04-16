Salgından sonra kısıtlamalar nedeniyle mali zorluk çeken işletmede, bazı hayvanları kurtarmak için diğerleri katledilecek.

Konuya ilişkin iddiaları doğrulayan hayvanat bahçesinin yöneticisi Verena Kaspari, "Evet, elimizde bir kıyım listesi var" dedi.

Kaspari, vaşak, kartal, kızıl tilki, penguen ve kurtları beslemek için yiyecek tedariki yapılamazsa bu listenin devreye gireceğini söyledi.

Bu hayvanlara yedirilmek için kurban edilecekler arasında geyikler, keçiler ve balıklar da yer alıyor.

Kaspari, bunun en kötü durum senaryosu olduğunu ve henüz uygulanmadığını belirtti.

'Yılda 3 ila 5 bin hayvan öldürülüyor'

Hayvanlara Etik Muamele için Mücadele Edenler Örgütü PETA, bu durumun Avrupa'da sıkça yaşandığını öne sürdü.

Her yıl kıta genelinde, hayvanat bahçelerinde yer kalmadığı için düzenli olarak 3 bin ile 5 bin arasında hayvanın öldürüldüğünü belirtti.

Sadece Nurnberg Hayvanat Bahçesi'nin "yılda 60 hayvanı katlettiğini" açıkladığı gelen bilgiler arasında.