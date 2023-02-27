Polis komutanı Fausto Salinas, uyuşturucunun varış noktasına ulaşmış olsaydı tahmini değerinin 330 milyon dolar olacağını söyledi.

Ekvador, komşu Peru ve Kolombiya'da üretilen kokain için ana geçiş ülkelerinden biri haline geldi.

Geçen yıl And Dağları ülkesinde, çoğu Guayaquil limanında olmak üzere 200 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi.

Dünyanın en büyük muz ihracatçısı olan Ekvador'da, kaçakçılar genellikle yasa dışı sevkiyatlarını Guayaquil'den dünyanın her yerine sevk edilen meyveler arasında saklamaya çalışıyor.

Bu son nakliye, Belçika'ya giden muz kasalarıyla dolu bir konteynerin içinde bulundu.

"Kokain tüm Avrupa Birliği'ni tehdit ediyor"

Belçika, yasadışı uyuşturucunun ana giriş noktası olan Antwerp limanı ile son yıllarda Avrupa Birliği içinde en büyük miktarlarda kokainin ele geçirildiği ülke haline geldi.

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi müdürü Alexis Gosdeel, bu ayın başlarında "artan kokain akışının artık tüm Avrupa Birliği'ni tehdit ettiğini" söyledi.

"Genişleyen AB kokain pazarının, kamu kurumlarında ve yönetimde şiddet ve yolsuzluğun artmasına neden olmasından derin endişe duyuyorum" uyarısında bulundu.