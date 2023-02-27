Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından kendi imkanlarıyla Türkiye'ye gelen Güney Koreli Dae Jin, 2 gün süren yolculuğunun ardından Hatay'da Türkiye Diyanet Vakfının yardım faaliyetlerine katıldı.

TDV ile birlikte 8 gün boyunca Hatay'da depremzedelere yardımda bulunan Jin, Türk halkına yardım etmek için elinden ne geliyorsa yapmaya çalıştığını belirtti.

Yaşanan depremlerden dolayı çok üzgün olduğunu ifade eden Jin, “Tek başıma burada elimden geldiğince Türk halkına yardımcı olmaya çalıştım. Bir işin ucundan tutup yardımcı olduysam ne mutlu bana” dedi.

Kendi imkanlarıyla geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı Ümraniye Müftülüğü Şube Müdürü ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü Yavuz Yanmaz, Güney Koreli Jin'le deprem bölgesinde beraber çalıştığını ve birçok konuda kendilerine yardımcı olduğunu vurgulayarak,

“Güney Koreli arkadaşımız Jin kendi imkanlarıyla ülkesinden Hatay'a geldi ve ne çalışma yapıyorsak o da bizimle birlikte yaptı. Lojistik merkezimizde tır boşaltma, erzak taşıma ne iş verdiysek fedakârca gönüllü bir şekilde çalıştı. Vefalı bir arkadaşımızmış, bu zor günümüzde bizi yalnız bırakmadı. Mehmetçiğin Güney Kore'deki çalışmalarını unutmamış ve koşarak Türkiye'ye geldi. 8 gün boyunca bizimle birlikte depremzede kardeşlerimize yardımda bulundu. Kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.