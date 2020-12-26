İsveç Sağlık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sörmland bölgesinde COVID-19'un mutasyona uğramış türünün İngiltere'den gelen bir kadında tespit edildiği ve bunun İsveç'te bilinen ilk vaka olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin hastanede tedavi altında bulunduğu aktarıldı.

Sürü bağışıklığı stratejisi başarısız olan ülkede koronavirüse karşı aşılamaya yarın başlanacak.

Ülkede bugüne kadar 396 bin 48 COVID-19 vakası görülürken, virüs kaynaklı 8 bin 279 kişi hayatını kaybetti.