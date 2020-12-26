Avustralyalı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, kaşif, kurtarma operasyonu başladığı sırada Doğu Antarktika’daki Davis Araştırma Merkezi’nden yakınındaki Çin’in araştırma merkezine gitti. Bunun üzerine Çin, ABD kayak donanımlı uçağın inebilmesi için bir kayak yolu inşa etti.

ABD’nin kayak donanımlı Basler uçağı, kaşifi almak için Avustralya’nın Wilkins Aerodrome’una doğru yola çıktı. Hava durumunun da iyi olmasının etkisiyle kaşif, beş gün süren operasyonun ardından kurtarıldı.

"Son yılların en zorlu göreviydi"

Avustralya’nın Antarktika Bölümü Direktörü Kim Ellis operasyonun, ekibinin son yıllarda karşılaştığı en zorlu ve karmaşık görev olduğunu belirtti.

Yapılan testler sonucu kaşifte koronavirüs tespit edilmezken, hastalığın virüs kaynaklı olmadığı açıklandı.