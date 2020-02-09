Danimarka devlet televizyonunun haberine göre, 3 Şubat’ta asker olarak göreve başlayan Müslüman kadından başörtüsünü çıkarması veya birliğini terk etmesi istendi.

Başörtüsünü çıkarmadı, ordudan ayrıldı

Başörtüsünü çıkarmak istemeyen kadın görevinden ayrıldı.

Genç kadın, “Ordu Günü” tanıtımlarında kendisine başörtüsünün sorun olmadığının söylendiğini belirtti.

Danimarka Ordusu İletişim Direktörü,ordunun kılık-kıyafet yönetmeliğinin yer aldığı broşürleri elektronik postayla gönderdiklerini kaydetti.

Danimarka medyasına konuşan Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen de orduda başörtüsü ya sağı olduğunu; üniforma kurallarının değişmeyeceğini vurguladı.

Öte yandan bir başka İskandinavya ülkesi İsveç’te, kadınlar başörtüsüyle orduda görev alabiliyor.