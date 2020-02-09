Haber Giriş: Kaynak: AA
Azerbaycan, milletvekili seçimi için 6. kez sandık başında
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan'da, milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı.
Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 6. kez sandık başında.
Resmi olmayan sonuçların bu akşam açıklanması öngörülüyor
Yaklaşık 5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 299'u kadın bin 314 aday yarışıyor.
[Fotoğraf: AA]
Seçimi, yaklaşık 77 bin 700 yerli, 880 yabancı gözlemci izliyor.
Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar devam edecek. Resmi olmayan ilk sonuçların bugün akşam saatlerinde açıklanacağı öngörülüyor.
Etiketler: seçim sandık oy AzerbaycanSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 08:26
Son Haberler
- 08:28
- 07:57
- 06:48
- 06:31
- 06:03
Sıradaki Haber
Hafter’in eğitimden mahrum bıraktığı öğrenciler için ders zili tekrar çalıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz