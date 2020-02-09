Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 6. kez sandık başında.

Resmi olmayan sonuçların bu akşam açıklanması öngörülüyor

Yaklaşık 5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 299'u kadın bin 314 aday yarışıyor.

[Fotoğraf: AA]

Seçimi, yaklaşık 77 bin 700 yerli, 880 yabancı gözlemci izliyor.

Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar devam edecek. Resmi olmayan ilk sonuçların bugün akşam saatlerinde açıklanacağı öngörülüyor.