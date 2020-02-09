Misrata Kenti Acil Durum Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, halkın talebi üzerine ilk, orta ve lise seviyesindeki okullarda eğitimin tekrar başlamasının kararlaştırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, sosyal medya üzerinden okullarda eğitimin tekrar başlaması için yapılan kampanyalara kent halkının büyük destek vererek, "Neden eğitime tekrar başlamıyoruz, çocukları neden cezalandırıyoruz?" yönünde sorular sorduğu kaydedildi.

Eğitimin toplumun en önemli temellerinden birisi olduğunun altının çizildiği açıklamada, 9 Şubat Pazar gününden itibaren kentte eğitimin tekrar başlayacağı duyuruldu.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Sirte kentinde kontrolü ele geçirmesinin ardından Misrata'da geçen 6 Ocak’ta gece saat 10’dan sabah saat 8’e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve eğitime ara verilmişti.

BM Libya Destek Misyonu: Taraflar ateşkesin devamı konusunda anlaştı

İsviçre'nin Cenevre kentinde 3 Şubat'ta başlayan ve 5 üyesinin uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), diğer 5 üyenin de Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grup tarafından belirlendiği 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ilk turu sona erdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından toplantıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, tarafların, 12 Ocak'ta başlayan ateşkesin devam etmesinin önemli olduğu konusunda mutabık kaldığı belirtildi.