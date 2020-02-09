Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor.

Ölenlerin sayısı 813'e yükseldi

Hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı 813'e yükseldi. Böylece koronavirüsten ölenlerin sayısı SARS'tan hayatını kaybedenlerin sayısını geçti.

37 binden fazla kişi ise virüsten etkilendi.

Wuhan'da hayat durdu

Koronovirüsün giderek yayıldığı Wuhan'da hayat durdu. Yollardaki birkaç araç dışında sokakların, caddelerin bomboş olduğu gözlendi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu hastalığa geçici olarak NCP, Yeni Koronavirüs Zatürresi ismini verdi.

Wuhan'da hayatını kaybedenler arasında bir Amerikan vatandaşı da olduğu açıklandı.

Maskesiz toplum içine çıkanlar gözaltına alınabilecek

Alınan önlemler de giderek sıkılaştırılıyor. Başkent Pekin'de maske takmak zorunlu hale getirildi.

Maskesiz şekilde toplum içine çıkanlar gözaltına alınabilecek.

[Fotoğraf: AA]

Farklı ülkelerde yeni vakalar tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'e sağlık ekibi göndereceğini duyurdu ancak ayrıntı vermedi.

Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland'da yeni vakalar tespit edildi.

Amerika Birleşik Devletleri Çin'den tahliye ettiği 800 kişiyi askeri üslerde kurulan karantina alanlarına taşıdı.

Virüsle ilgili Afrika uyarısı

Japonya açıklarında ise 2 gemide bulunan yolcular karantina altında.

Tokyo yönetimi, Holland America's Westerdam gemisinde bulunan yabancı yolcuların Japonya'ya alınmayacağını duyurdu.

Seyahat acentesi "Giderek çaresizleşiyoruz, yanaşabileceğimiz yeni liman arıyoruz" açıklaması yaptı.

Virüsle ilgili Afrika uyarısı geldi. Uzmanlar, virüsün Afrika'ya sıçraması durumunda salgını kontrol altında tutabilecek ve tedavi sağlayabilecek ekipmanın olmadığını kaydediyor.