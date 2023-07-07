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Dünya
TRT Haber 07.07.2023 00:05

Musk'tan Zuckerberg'e 'Threads' yanıtı: Rekabet iyi fakat hile iyi değil

Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads kullanıma açıldı. Threads, ilk günde 30 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştı. Twitter'ın sahibi Elon Musk, bir habere verdiği yanıtta "Rekabet iyi fakat hile iyi değil" dedi.

Musk'tan Zuckerberg'e 'Threads' yanıtı: Rekabet iyi fakat hile iyi değil
[Fotograf: AFP]

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu.

Threads'e kayıt olanların sayısı ilk gününde 30 milyonu aştı.

Mark Zuckerberg, "Özel bir şeyin başlangıcı gibi geliyor, ancak uygulamayı geliştirmek için önümüzde yapacak çok işimiz var" dedi.

Twitter, Threads uygulamasının benzerliği nedeniyle Meta'yı dava açmakla tehdit etti.

"Rekabet iyi fakat hile değil"

Twitter'ın avukatı Alex Spizo, “Gizli bilgilere erişimi olan eski çalışanları işe alarak Twitter’ın bir kopyasını yaptılar” dedi.

Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medyada Meta'ya dava açılacağı iddia edilen bir habere, Mark Zuckerberg'e karşı iğneleyici bir yanıt verdi:

Musk, "Rekabet iyi fakat hile iyi değil." dedi.

 


Threads uygulaması nedir?

Yeni platforma kullanıcılar, Instagram hesapları aracılığıyla giriş yapabiliyor.

Uzmanlar, Threads'in platformda yapılan son değişikliklerden memnun olmayan Twitter kullanıcılarını çekebileceğini söylüyor.

Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği duyuruldu.

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