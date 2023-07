Musk'tan Zuckerberg'e 'Threads' yanıtı: Rekabet iyi fakat hile iyi değil

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu.

Threads'e kayıt olanların sayısı ilk gününde 30 milyonu aştı.

Mark Zuckerberg, "Özel bir şeyin başlangıcı gibi geliyor, ancak uygulamayı geliştirmek için önümüzde yapacak çok işimiz var" dedi.

Twitter, Threads uygulamasının benzerliği nedeniyle Meta'yı dava açmakla tehdit etti.

"Rekabet iyi fakat hile değil"

Twitter'ın avukatı Alex Spizo, “Gizli bilgilere erişimi olan eski çalışanları işe alarak Twitter’ın bir kopyasını yaptılar” dedi.

Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medyada Meta'ya dava açılacağı iddia edilen bir habere, Mark Zuckerberg'e karşı iğneleyici bir yanıt verdi:

Musk, "Rekabet iyi fakat hile iyi değil." dedi.

Competition is fine, cheating is not