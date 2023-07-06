Açık 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.07.2023 23:00

OceanGate, Titan felaketinin ardından tüm faaliyetlerini durdurdu

Titanik gemisinin enkazına seferi sırasında patlayan ve 5 kişinin ölümüne sebep olan Titan denizaltısının sahibi OceanGate şirketi, tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

OceanGate, Titan felaketinin ardından tüm faaliyetlerini durdurdu
[Fotograf: AFP]

OceanGate'in resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, tüm keşif seferlerinin ve ticari faaliyetlerin askıya alındığı duyuruldu.

Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Titan'a ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's limanında toplanmaya başlanmış, vinçlerle gemiden indirilen parçaların plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görülmüştü.

Titan denizaltısının karaya çıkarılan parçalarında insan kalıntıları bulundu
Titan denizaltısının karaya çıkarılan parçalarında insan kalıntıları bulundu

Titan'ın yüzeye çıkarılan ilk parçalarında insan kalıntısı bulunmuştu.

ABD ve Kanada, seferi sırasından kaybolan Titan denizaltısının patlamasıyla ilgili 24 Haziran'da soruşturma başlatmıştı.

ETİKETLER
Kanada
Sıradaki Haber
Moğolistan'da yoğun sağanak sele yol açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:07
AB'den Amazon'a soruşturma
00:06
Musk'tan Zuckerberg'e 'Threads' yanıtı: Rekabet iyi fakat hile değil
23:27
8 yıldır kayıp sanılan gencin hiç kaybolmadığı ortaya çıktı
22:55
Moğolistan'da yoğun sağanak sele yol açtı
22:55
Kız Kulesi önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı
22:44
2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
ABD'de kargo gemisinde yangın çıktı: 2 itfaiyeci öldü
ABD'de kargo gemisinde yangın çıktı: 2 itfaiyeci öldü
FOTO FOKUS
Rus pilotlar ABD’ye ait SİHA'nın görüşünü engellemek için fişekler fırlattı
Rus pilotlar ABD’ye ait SİHA'nın görüşünü engellemek için fişekler fırlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ