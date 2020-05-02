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Murzuk kentinin askeri konseyinden Libya hükümetine destek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Libya'nın başkentine 953 kilometre güneyindeki Murzuk kentinin askeri konseyi, Libya hükümetine desteğini açıkladı.
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Etiketler: murzuk kenti askeri konsey Libya hükümeti LibyaSon Güncelleme: 2 Mayıs 2020 Cumartesi 20:37
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