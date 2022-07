Muhammed Ali'nin 1974'teki `Rumble in the Jungle` maçında kazandığı ağır sıklet şampiyonluk kemeri, açık artırmada 6,18 milyon dolara satıldı.

Indianapolis Colts'un sahibi Jim Irsay,kemerin sahibi olan kişi oldu.

" Kemeri aldığım için gururluyum"

Irsay, Amerikan tarihi ve pop kültürü hatıralarından oluşan koleksiyonu için kemeri aldığını doğrulayarak, sosyal medya hesabından kemeri aldığı için gurur duyduğunu yazdı.

BREAKING—-Muhammad Ali’s

championship belt from 1974 'Rumble in the Jungle' when he employed his rope-a-dope and defeated George Foreman—-just added to @IrsayCollection Just in time for the Aug. 2 show at Chicago's Navy Pier (and Sept. 9 at Indy). Proud to be the steward!