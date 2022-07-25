Muhammed Ali'nin şampiyonluk kemeri 6,18 milyon dolara satıldı
Muhammed Ali'nin 1974'te `Rumble in the Jungle` maçında George Foreman'ı yenerek kazandığı altın kemer bugün açık artırmada satıldı. Kemer 6,18 milyon dolara alıcı buldu.
Muhammed Ali'nin 1974'teki `Rumble in the Jungle` maçında kazandığı ağır sıklet şampiyonluk kemeri, açık artırmada 6,18 milyon dolara satıldı.
Indianapolis Colts'un sahibi Jim Irsay,kemerin sahibi olan kişi oldu.
" Kemeri aldığım için gururluyum"
Irsay, Amerikan tarihi ve pop kültürü hatıralarından oluşan koleksiyonu için kemeri aldığını doğrulayarak, sosyal medya hesabından kemeri aldığı için gurur duyduğunu yazdı.
BREAKING—-Muhammad Ali’s— Jim Irsay (@JimIrsay) July 24, 2022
championship belt from 1974 ‘Rumble in the Jungle’ when he employed his rope-a-dope and defeated George Foreman—-just added to @IrsayCollection Just in time for the Aug. 2 show at Chicago’s Navy Pier (and Sept. 9 at Indy). Proud to be the steward!???? pic.twitter.com/REJOGV1Cwq
Kemer 2 Ağustos'ta Chicago'daki Navy Pier'de ve 9 Eylül'de Indianapolis'te sergilenecek.