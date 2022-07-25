Taliban'ın geçici hükümetinin Afet Yönetimi Devlet Bakanlığı Sözcüsü Mevlevi Muhammed Nesim Hakkani, ağırlıklı olarak ülkenin doğusunda bulunan vilayetleri etkileyen seller nedeniyle ölenlerin sayısının arttığını belirtti.

Meydan Vardak, Paktika, Nangerhar, Nuristan, Pervan, Pençşir ve Paktiya dahil olmak üzere toplamda 10 vilayette etkili olan aşırı yağışların oluşturduğu seller nedeniyle şu ana kadar 23 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı.

2 bin 500'den fazla ev tahrip oldu, yaklaşık 2 bin hayvan ise telef oldu.

Sel bölgelerine ilk yardım ekipleri gönderildi, ilk insani yardımlar ulaştırıldı. Yardım kuruluşları bölgeye daha fazla destek verecek.

Şehirlerarası bazı yollar ulaşıma kapandı ve hasar aldı. Ekipler yolları açmak için çalışıyor.

Bakanlık verilerine göre, son 1 ayda 20 vilayette meydana gelen seller nedeniyle 90'den fazla insan hayatını kaybetti, yaklaşık 120 kişi yaralandı.