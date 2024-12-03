Muhalifler Hama'da 16 yerleşim yerini daha ele geçirdi

Esed rejimi güçleriyle 6 gündür çatışan Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Hama ili istikametinde bazı küçük yerleşim yerlerini ele geçirdi.

Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama'da da Celime, Elzeka, Beridec, Cübbeyin, Tel Meleh, Kırkat, Muğayyir ve Mabtan yerleşimleri ile Gab Ovası'nda Tüveyne, Huveyz, Şeria ve Bab Taka köylerini kontrolü altına aldı.

Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar ayrıca, Hama'nın kuzeyinde Van Vastani, Madbaa, Ebru Seyf köyleri ve Suran ilçesini kontrol altına aldı.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, Hama kent merkezi yakınlarında İran destekli grupların kaldığı bir yeri de hedef aldı.

Rejim karşıtı silahlı gruplar ayrıca kurdukları özel birlik Şahin Tugayları ile Hama merkezi ve çevresinde kamikaze dron saldırıları düzenliyor.

Bugün Hama çevresinde kamikaze dronlarla rejim üst düzey komutanlarının toplantı merkezleri hedef alındı. Bunlar arasında Ebu Seyf ve El Maatbah bulunuyor.

Gruplar, 30 Kasım'da rejim güçlerine üstünlük sağladıkları Hama'nın kuzeyindeki Taybetul İmam, Keferzeyte, Keferenbude, Hilfeye, Madik Kalesi, Latamine, Soran, Kirnez, Maardis, Hammaiyet ve Termele yerleşimlerini hakimiyetleri altına almıştı.

Silahlı gruplar, Hama'nın M5 kara yolu üzerindeki en önemli ilçelerinden biri Morik ilçesini de rejim güçlerinden almıştı.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan Silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık’ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.