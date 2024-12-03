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Dünya
AA 03.12.2024 05:47

Gazze'ye yönelik dijital karartma devam ediyor

Dijital alanda Filistinlilerin haklarıyla ilgilenen Sada Social internet sitesi, kasım ayında Filistinlilerin dijital içeriğine yönelik 500'den fazla ihlalin gerçekleştiğini, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "dijital karartmanın" devam ettiğini duyurdu.

Gazze'ye yönelik dijital karartma devam ediyor

Sada Social internet sitesi, Filistinlilerin dijital içeriğine yönelik ihlallere ilişkin aylık rapor yayımladı.

Raporda, kasım ayında Filistinlilerin dijital içeriğine yönelik ihlallerde önemli bir artışın olduğu ve çeşitli platformlarda 500'den fazla ihlalin belgelendiği belirtildi.

İhlallerde yüzde 57 ile Meta platformlarının ilk sırada yer aldığı aktarılan raporda, TikTok'un yüzde 23 ile ikinci, YouTube'un yüzde 13 ile üçüncü ve X platformunun yüzde 7 ile dördüncü sırada yer aldığı kaydedildi.

WhatsApp uygulamasından 30 Filistinlinin numarasının silinmesinin yanı sıra Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrinde iki haber grubu ve bir yerel grubun silindiği dile getirilen raporda, Filistinlilerin seslerinin kamuoyuna ulaşmasını engelleyen dijital politikaların sürdüğüne işaret edildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki "dijital karartmanın" ve internet hizmetlerindeki kesintinin devam ettiği belirtilen raporda, bu durumun bölge sakinlerinin iletişim kurma ve bölgede olup bitenlerle ilgili gerçekleri aktarma yeteneklerini sekteye uğrattığı ve özellikle de İsrail'in, kurtarma ekiplerinin çalışmasını engellemesiyle acıyı daha da artırdığı vurgulandı.

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