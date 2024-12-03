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Dünya
AA 03.12.2024 04:39

Gine'de stadyum faciası nedeniyle 3 gün ulusal yas ilan edildi

Gine'nin güneydoğusunda bir stadyumda yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Gine'de stadyum faciası nedeniyle 3 gün ulusal yas ilan edildi
[Fotograf: Reuters]

Hükümetten yapılan açıklamada, Konakri'ye yaklaşık 850 kilometre uzaklıktaki N'Zerekore kentinde düzenlenen General Mamadi Doumbouya futbol turnuvasında stadyumda çıkan izdihamda yaşamını yitiren 56 kişi anısına 3 günlük yas ilan edildiği duyuruldu.

Başbakan Bah Oury önderliğindeki bir heyet de incelemelerde bulunmak üzere N'Zerekore kentine gitti.

Pazar günü N'Zerekore ve Labe takımlarının karşılaştığı maçta hakemin ev sahibi takıma penaltı vermesi üzerine stadyumda olaylar çıkmıştı.

Hakeme saldıran Labe taraftarlarını durdurmak için polis göz yaşartıcı gaz kullanmış, taraftarlar da polise taşlarla karşılık vermişti.

Yaşanan izdihamda, aralarında çocukların da olduğu 56 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

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