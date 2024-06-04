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Dünya
TRT Haber 04.06.2024 07:44

MrBeast, YouTube'da abone rekoru kırdı

MrBeast Bollywood müzik şirketi T-Series’i geride bırakarak YouTube'da en çok aboneye sahip kanal oldu.

MrBeast, YouTube'da abone rekoru kırdı

MrBeast olarak tanınan asıl adı Jimmy Donaldson olan YouTuber, günlük abone rekorunu kırdı.

Eğelence içerikleri üreten kanal, 1 Haziran Cumartesi günü Hintli plak şirketi T-Series’i geride bırakarak, birinciliğe yükseldi.

Günde ortalama 250 bin yeni abone kazanan kanal, 269 milyon takipçiye ulaşarak YouTube'un en fazla takipçili kanalı oldu.

MrBeast, X hesabı üzerinden daha önce en fazla takipçiye sahip olan başka bir içerik üreticisi Pewdiepie'a gönderme yaparak, haberi paylaştı; YouTuber, "Altı yılın ardından nihayet Pewdiepie'ın intikamını aldık" dedi.

 

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