MrBeast, YouTube'da abone rekoru kırdı

MrBeast olarak tanınan asıl adı Jimmy Donaldson olan YouTuber, günlük abone rekorunu kırdı.

Eğelence içerikleri üreten kanal, 1 Haziran Cumartesi günü Hintli plak şirketi T-Series’i geride bırakarak, birinciliğe yükseldi.

Günde ortalama 250 bin yeni abone kazanan kanal, 269 milyon takipçiye ulaşarak YouTube'un en fazla takipçili kanalı oldu.

MrBeast, X hesabı üzerinden daha önce en fazla takipçiye sahip olan başka bir içerik üreticisi Pewdiepie'a gönderme yaparak, haberi paylaştı; YouTuber, "Altı yılın ardından nihayet Pewdiepie'ın intikamını aldık" dedi.

After 6 years we have finally avenged Pewdiepie ???? pic.twitter.com/V1znbyqw27