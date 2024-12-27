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Dünya
The Guardian 27.12.2024 06:39

Mozambik'te neler oluyor? 6 bin mahkum firar etti

Mozambik’in başkenti Maputo’daki yüksek güvenlikli bir cezaevinden Noel Günü en az 6 bin mahkum firar etti. Olay, seçim sonuçlarına yönelik protestoların şiddetlendiği bir dönemde gerçekleşti.

Mozambik'te neler oluyor? 6 bin mahkum firar etti

Mozambik Polis Genel Komutanı Bernardino Rafael, firar sırasında 33 mahkûmun öldüğünü, 15’inin ise yaralandığını açıkladı.

9 Ekim’de yapılan seçimlerde iktidardaki Frelimo partisinin galibiyetinin anayasa konseyi tarafından onaylanmasının ardından, ülke genelinde başlayan protestolarda polis araçları, karakollar ve kamu altyapıları hedef alındı.

Bu süreçte Maputo Merkez Cezaevi’nde bir grup mahkûm, görevli gardiyanların silahlarını ele geçirerek isyana kalkıştı ve diğer mahkûmları serbest bıraktı.

"Tetikteyiz"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Rafael, cezaevinde 29 terör hükümlüsünün de bulunduğunu ve bunların firar edenler arasında olduğunu belirtti.

“Bu durum hem savunma ve güvenlik güçleri olarak bizleri, hem de Mozambik halkını endişelendiriyor. Göstericiler, mahkûmların serbest bırakılmasını talep ederek cezaevinin duvarlarını yıktılar” dedi.

Görüntüler sosyal medyada

Sosyal medyada paylaşılan amatör videolarda, mahkumların cezaevinden çıkış anları ve güvenlik güçlerinin firari mahkûmları yakalama çabaları yer aldı. Bazı mahkumların evlere saklanmaya çalıştığı, ancak birçoğunun yeniden yakalandığı görüldü.

Rafael, firar eden mahkûmların gönüllü olarak teslim olmalarını ve halkın bu kişilerin yerleri hakkında yetkililere bilgi vermesini istedi.

Olay, Mozambik’te seçim sonrası gerginliklerin giderek artmasıyla, ülkede güvenlik endişelerini daha da derinleştirdi.

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