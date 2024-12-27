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Dünya
AA 27.12.2024 06:21

İsrail basını, işgalci İsrail ordusunun Lübnan topraklarındaki işgalini uzatmak için hazırlık yaptığını yazdı

Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'la varılan ateşkes anlaşması uyarınca 60 gün içinde çekilmek zorunda olduğu ülkenin güneyinde işgal ettiği topraklarda kalmak için hazırlıklar yaptığı belirtildi.

İsrail basını, işgalci İsrail ordusunun Lübnan topraklarındaki işgalini uzatmak için hazırlık yaptığını yazdı

Haaretz'in haberine göre, İsrail ordu kaynakları, Lübnan'ın güneyinde işgal edilen bölgelerde kalma olasılığına ilişkin hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Söz konusu kaynaklar, İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden çekilmeme ihtimalinin, Lübnan ordusunun ateşkes anlaşmasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi ve Lübnan'ın güneyinde tam kontrolü sağlayamaması halinde gerçekleşeceğini söylüyor.

İsrail ordusunun işgal ettiği Lübnan'ın güneyindeki topraklardan çekilmesi için yalnızca bir ay kalırken, söz konusu bölgeyi terk etmemesi durumunda bir kez daha ateşkesi ihlal etmiş olacak.

İsrail ordusu, sınırın Lübnan tarafında yeni karakol inşası hazırlıklarına başladı

Haaretz'in haberine göre, İsrail ordusu, kuzey sınırı boyunca karakol inşası çalışmalarına başlarken, söz konusu karakollardan bazıları sınırın Lübnan tarafındaki İsrail işgalindeki yerleşimlerde bulunacak.

İsrail'e sınır tüm Lübnan yerleşimlerinin İsrail ordusu işgalinde olduğu, ordunun bölge sakinlerinin evlerine geri dönmesine izin vermediği de hatırlatıldı.

İsrail ordusu, Lübnan ile ateşkesin ilan edildiği günden bu yana 301 kez anlaşmayı ihlal ederken, saldırılarda 33 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer aldı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

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