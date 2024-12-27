AB, Baltık Denizi'ndeki şebeke kesintisinden Rusya'yı sorumlu tuttu

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın, "AB altyapısına yönelik tehditleri gözler önüne serdiğini" belirtti.

Von der Leyen, denizaltı kabloları da dahil olmak üzere Avrupa'nın kritik altyapısının korunmasını sağlayacaklarını taahhüt etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da olayın "kritik altyapıya yönelik bir dizi şüpheli saldırının sonuncusu" olduğunu belirtti.

Kallas, "Şüpheli gemi, Rusya'nın savaş bütçesini finanse ederken güvenliği ve çevreyi tehdit eden gölge filosunun bir parçasıdır. Bu filoyu hedef almak için yaptırımlar da dahil olmak üzere daha fazla önlem önereceğiz." ifadelerini kullandı.

Yüksek Temsilci, halihazırda bölgedeki elektrik arzının güvenliği için herhangi bir risk bulunmadığını kaydetti.

Olay

Finlandiya basını, elektrik şebekesi operatörü Fingrid'den yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlerde dün yerel saatle 12.26'da şebekede kesinti olduğunu belirtmişti.

EstLink 2'nin yanı sıra Baltık Denizi altındaki 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında da kesinti yaşandığı duyurulmuştu.

Finlandiya Sınır Güvenlik ekipleri, kesintinin yaşandığı sırada bölgeden, Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğu düşünülen gemilerinden birinin geçtiğini iddia etmişti. Ekipler, gemiyi kıyıya yönlendirmelerinin ardından incelemelerinin sonucunda, gemi çapalarının yerinde olmamasının "şüpheli" olduğunu kaydetmiş, kablolardaki hasarın çapalar nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtmişti.

Rusya'nın, Avrupa'nın yaptırımlarına karşı petrol ve malları gizlice taşımak için elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan gizli filo kurduğu iddia ediliyor.