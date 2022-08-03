Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 00:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Motosiklete araba çarptı, 1 yaşındaki oğlunu son anda kurtardı
Brezilya’da bir baba ve oğlunun yanında durduğu park halindeki motosiklete araç çarptı. Babanın refleksi sayesinde 1 yaşındaki çocuk ölümden son anda kurtuldu.
Brezilya’nın Para eyaletine bağlı Sao Felix do Xingu kentinde bir baba, 1 yaşındaki oğlunu park halindeki motosikletin koltuğuna oturttuğu sırada hızla gelen araç motosiklete çarptı.
Babanın hızla üzerlerine gelen aracı fark etmesi sonucu ikisi de son anda ölümden döndü.
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, babanın oğlunu motosikletin koltuğuna oturttuğu sırada arkasına baktığı ve hızla üzerlerine gelen aracı fark ederek oğlunu ve kendisini son anda kenara çektiği görüldü.
Geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan kazada baba ve oğlunun kazadan yara almadan kurtulduğu aktarıldı.
Etiketler: Brezilya
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