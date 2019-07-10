ABD’de Atlanta-Baltimore seferini yapan Delta Havayolları'na ait uçağın motorlardan birinde bulunan metal parçanın çıkması sonucu arıza meydana geldi.

Uçaktaki yolcular, kalkıştan yaklaşık 1 saat sonra patlama sesi duyduklarını ve kabinin içerisine duman dolduğunu söyledi. Yolcular, duyulan patlama sonucu uçağın yavaşladığını ve uçağın içinin çok fazla ısındığını belirtti.

Yaklaşık 150 yolcu tahliye edildi

Daha sonra durumla ilgili açıklama yapan kaptan, acil inişin planlandığını yolculara aktardı. Federal Havacılık Kurumu (FAA) sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, uçağın Raleigh-Durham Uluslararası Havalimanı’na güvenli bir şekilde indiğini ve yaklaşık 150 yolcunun tahliye edildiğini bildirdi.

Yolculardan Tyler Kreuger, uçaktan indikten sonra yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Telefonun çekmediğini biliyordum. Ancak, telefonumu çıkarıp anneme onu sevdiğimi söyleyen bir mesaj yazdım” dedi.

Kaynak: DHA