Moldova Bilgi ve Güvenlik'nden yapılan sözlerden, Rusya'nın Ukrayna'daki beklentilerinden 60 günlüğüne olağanüstü hal ilanı tanımlandı.

Rus Sputnik haber ajansının olağanüstü hallerindeki ülke "ne yönelik ve yapısın bilgiler yaydığı" gerekli olan, bu eklemeyle ilgili referanslar, Moldovaca ve Rumence yayın yapan internet sitelerinin girişlerinin alındığı kaydedildi.

Ayrıca Sput Radyo'nun da 7 Mart yayınında yayınlannın yasaklandığı duyuruldu.

Moldova'ya 16 binden fazla göçmen geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya ait tarihi Moldova'ya 16 binden fazladan gelen göçmenden haberilmişti.

Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu hükümete Ukrayna'dan geleceklere yeni gelecek için proje projesi.

Parlamento 24 Şubat'ta ülke genelinde 60 günlüğüne olağanüstü hal ilan etmişti.

Moldova Yüksek Güvenlik Konseyi, 24 Şubat'ta ülke hava sahasını kapatmayı almıştı.