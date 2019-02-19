İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Güvenlik Biriminin (İçişleri Bakanlığına bağlı istihbaratı) hassas devlet kurumlarına karşı saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 2 terör hücresine operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Sina vilayetinin Ariş kentinde düzenlenen ilk operasyonda 10, ikinci operasyonda 6 silahlı militanın öldürüldüğü ifade edildi.

Mısır'da terör saldırıları

Başkent Kahire'nin Giza bölgesinde geçen cuma günü el yapımı bir bomba patlarken, cumartesi günü ise Sina Yarımadası'ndaki bir kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlenmişti. Söz konusu saldırı sonrası toplam ölü ve yaralı sayısı 15 olarak açıklanmıştı.

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Son olarak dün gece yine Kahire'nin Derb el-Ahmar bölgesinde düzenlenen intihar saldırısında da 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Sina Yarımadası

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki pek çok ilde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara operasyonlar düzenliyor.

Sina'da, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi birtakım silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA