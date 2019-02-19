Polonya Başbakan Yardımcısı Marek Suski, Polonya Haber Ajansına (PAP) yaptığı açıklamada, Katz’ın ülkesine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkilerin olumsuz yönde etkilenmemesi için İsrail’in özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Suski, "Eğer bu özür dilenmezse iki ülke arasındaki ilişkiler soğur çünkü uluslararası alanda iftira atılmasına izin vermeyiz" dedi.

V4 İsrail toplantısı iptal edilmişti

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Polonyalıları Yahudi düşmanlığı ile suçlayarak, "Polonyalılar anne sütü ile Yahudi düşmanlığı içtiler" ifadelerini kullanmıştı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Katz'ın ifadelerinin ırkçı, kabul edilemez ve Polonya düşmanlığının bir örneği olduğuna dikkat çekerek, ülkesinin İsrail ve Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4: Polonya, Slovakya, Çekya ve Macaristan) toplantısına katılmayacağını açıklamıştı. Polonya’nın V4 İsrail toplantısına katılmama kararı, İsrail’de 2 gün sürmesi planlanan toplantının iptal edilmesine neden olmuştu.

İki ülke arasında yaşanan gerginliğe İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 17 Şubat'ta, "Polonyalılardan bazıları Holokost döneminde Nazilerle iş birliği yaptı" açıklaması yol açmıştı. Bunun üzerine Polonya Başbakanı Morawiecki, V4-İsrail toplantısına katılmayacağını, ülkenin Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz tarafından temsil edileceğini aktarmıştı.

Kaynak: AA