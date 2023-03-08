Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 05:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Mısır'da tren kazası: 2 ölü, 16 yaralı
[Fotograf: AA]
Mısır'ın başkenti Kahire'de meydana gelen tren kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Devlete ait Ahbar el-Yevm gazetesinin haberine göre, yolcu treninin raydan çıkarak istasyon platformuna çarpması sonucu kaza meydana geldi.
Mısır Sağlık Bakanlığı, kaza mahalline 20 ambulansın sevk edildiğini ve ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Yaralıların çoğunun hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.
Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Mısır Başsavcısı Hamada el-Savi de tren kazasının araştırılması için soruşturma ekibinin kurulduğunu duyurdu.
Demiryolu hatlarındaki hareketliliğin normale döndürüldüğü belirtildi.
Etiketler: Mısır Tren Kazası
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