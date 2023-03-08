South China Morning Post'un haberine göre, olay, Gyeonggi eyaleti Yangpyeong bölgesinde yaşayan bir kişinin kayıp köpeğini ararken zanlının evini keşfedip, polise ihbar etmesiyle ortaya çıktı.

Mülkünde binden fazla ölü köpek bulunan ve hayvan istismarı şüphesiyle hakkında soruşturma başlatılan 60'lı yaşlardaki zanlı, terk edilmiş köpekleri topladığını ve aç bırakarak öldürdüğünü söyledi.

[Coexistence of Animal Rights on Earth (CARE) YouTube kanalı]

Hayvan hakları savunucuları ise köpek yetiştiricilerinin üreme yaşını geçmiş veya satamayacakları köpekleri elden çıkarması için zanlıya ödeme yaptığını iddia etti.

Korea Herald'ın haberine göre, hayvan haklarını savunan "Care" isimli grubun bir üyesi, hayvanları koruma yasasını ihlal etmekle suçlanan şüphelinin "hayvanlara bakması" amacıyla köpek yetiştiricilerinden her köpek için yaklaşık 8 dolar aldığını ileri sürdü.

[Fotoğraf: Hayatta kalan köpeklerden biri. Coexistence of Animal Rights on Earth (CARE) YouTube kanalı]

Evden kurtarılan 4 köpeğin tedavi altına alındığını ancak ikisinin durumunun kritik olduğunu belirten Care üyesi, kurtarılan köpeklerde, yetersiz beslenme veya cilt hastalığı görüldüğünü aktardı.

Güney Kore'de hayvanları koruma yasasını ihlal edenler, en fazla üç yıl hapis cezasına veya yaklaşık 23 bin ABD doları (30 milyon won) para cezasına çarptırılıyor.

Güney Kore Tarım Bakanlığına bağlı Hayvan ve Bitki Karantina Kurumunun verilerine göre, ülkede 2016'da 89 bin 732 hayvan terk etme vakası görülürken, bu sayı 2020'de 130 bin 401'e yükseldi.