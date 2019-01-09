Almanya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Mısır’a giriş yaparken Kahire Havaalanı'nda ortadan kaybolan 23 yaşındaki gencin, gözaltında olduğu bilgisinin Kahire Büyükelçiliği tarafından teyit edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Mısır makamlarının kaybolan diğer kişinin akıbetiyle ilgili bir bilgi paylaşmadığını da duyurdu.

Mısır'da kayboldukları açıklanmıştı

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, salı günü yaptığı açıklamada, Alman-Mısır olmak üzere çifte vatandaşlığı olan 2 kişinin farklı zamanlarda kaybolduklarını belirterek, "Her iki vakayı da çok ciddiye alıyoruz" ifadesini kullanmıştı. Sözcü, şu aşamada detaylı bilgi veremeyeceklerini açıklamıştı.

Alman haber ajansı DPA’ya göre, kayıp erkeklerden biri 18 yaşında ve Almanya’nın Giessen kentinde oturuyordu. DPA’ya açıklama yapan baba, oğlunun Mısır’da iç hatlarda Luksor’dan Kahire’ye uçmadan önce kaybolduğunu belirterek, "Üç hafta oldu oğlumdan hiçbir iz yok. Hala hayatta olup olmadığını kimse bilmiyor" demişti.

Kayıp diğer erkeğin ise 23 yaşında ve Almanya’nın Göttingen kentinde yaşadığı ifade edilmişti.

Kahire Havaalanı'nda gözaltına alındığı iddia edilmişti

Mısır’a giriş yaparken Kahire Havaalanı'nda gözaltına alınan bu kişinin nerede olduğu bilinmiyor. DPA, yerel kaynaklara dayandırarak, Mısır istihbarat teşkilatının genel merkezinde bulunabileceğini iddia etmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütüne (HRW) göre, insan hakları konusunda kötü üne sahip olan Mısır’da, geçen yılın ekim ayından beri avukat, insan hakları çalışanı ve eylemcisi olan en az 40 kişi tutuklandı veya ortadan kayboldu.

Kaynak: DW, AA