Haber Giriş: Kaynak: AA
Mısır'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 5 bine yaklaştı
[Fotoğraf: AA]
Mısır'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 971'e yükseldi.
Mısır Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, COVID-19 kaynaklı 20 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 141 kişinin de enfekte olduğunu duyurdu.
Açıklamaya göre, ülkede toplam 4 bin 971 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 95 bin 147'ye yükseldi, 50 bin 553 kişi de sağlığına kavuştu.
Etiketler: mısır koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 02:21
Sıradaki Haber
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde COVID-19 vaka sayısı 545 bini geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz