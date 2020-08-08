Mısır Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, COVID-19 kaynaklı 20 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 141 kişinin de enfekte olduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre, ülkede toplam 4 bin 971 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 95 bin 147'ye yükseldi, 50 bin 553 kişi de sağlığına kavuştu.