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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde COVID-19 vaka sayısı 545 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 7 bin 292 kişide yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 545 bin 476'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 305 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 9 bin 909'a çıktı.
Son 24 saatte 7 bin 292 kişide COVID-19 tespit edildi ve vaka sayısı 545 bin 476 oldu.
3 milyon 183 bin 658 test yapıldı
Bugüne kadar 3 milyon 183 bin 658 test yapıldı, COVID-19 vakalarından 394 bin 759'u iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Etiketler: koronavirüs Güney Afrika Cumhuriyeti covid-19Son Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 00:57
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