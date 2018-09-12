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Mısır ve Suudi Arabistan'dan İdlib görüşmesi

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suudi Arabistanlı mevkidaşı el-Cubeyr'le İdlib meselesini görüştü. Siyasi çözümün hızlandırılmasının önemi konusunda mutabık kalındı.

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Mısır ve Suudi Arabistandan İdlib görüşmesi

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin, 150. Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Suudi Arabistanlı mevkidaşı Adil el-Cubeyr'le bir araya geldiği kaydedildi.

Suriye'deki gelişmeler ele alındı

Açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı duyuruldu.

Ayrıca görüşmede bakanların Birleşmiş Milletler gözetiminde ciddi müzakereler aracılığıyla siyasi çözümün hızlandırılması ve anayasa komitesinin bir an önce oluşturulması konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: mısır, Suudi Arabistan
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