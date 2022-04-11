Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre , Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Kahire'yi ziyaret eden Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Mısır ile AB Komisyonu tarafından yapılan ortak açıklamada, Rus gazına alternatif bulunması çerçevesinde doğal gaz alanında iş birliğinin güçlendirilmesi için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "İki taraf, sıvılaştırılmış doğal gaz ve yeşil hidrojen arzı alanındaki iş birliğini artırma, Avrupa, Afrika ve Körfez ülkeleri arasındaki hidrojen ticaretini içeren Akdeniz Yeşil Hidrojen Ortaklığı'nı geliştirme konusunda da anlaştı" denildi.

Mevcut jeopolitik durumun etkisinin, iklim eylemi arzusunu geriletmemesi gerektiği ifade edilen açıklamada, gelişmekte olan ülkelere sunulacak mali alanın daraltılmasına neden olmaması konusunda da müttefik kalındığı vurgulandı.