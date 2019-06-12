Üst düzey bir ABD'li yetkili, Mısır, Ürdün ve Fas'ın, ABD’nin "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamında 25-26 Haziran'da Bahreyn'de düzenleyeceği ekonomi çalıştayına katılacağını bildirdiğini söyledi.

Suudi Arabistan, BAE ve İsrail katılacak

ABD'li yetkililer, daha önce de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) çalıştaya katılacağını duyurmuştu.

İsrail’in kanal 13 televizyonuna konuşan İsrailli yetkililer de ABD’nin İsrail’i Bahreyn’de düzenlenecek ekonomi çalıştayına davet ettiğini ve İsrail’in bu daveti kabul ettiğini ilan etmişti.

Filistin ve Lübnan katılmayacak

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yetkilisi Vasıl Ebu Yusuf, Filistin'in tutumunun açık olduğunu ve ülkesinin ne bu anlaşmanın ekonomik kısmına ne de siyasi kısmına katılacağını vurgulamıştı.

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Ureykat da Bahreyn’de düzenlenecek çalıştayla ilgili kendilerine danışılmadığını açıklamıştı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil ise dün, ülkesinin Filistinlilerin olmadığı bir çalıştaya katılmayacağını söylemişti.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

"Birinci bölüm açıklanacak"

ABD'li üst düzey yetkililer, Bahreyn'de düzenlenecek çalıştay sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu planının birinci bölümünün açıklanacağını söylemişti.

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili de Bahreyn'de düzenlenecek çalıştay için, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız ekonomik planı bölgeye sunmak için iyi bir fırsat olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"Yüzyılın Anlaşması" için mali destek Körfez ülkelerinden

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesi, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakın zamanda açıklaması beklenen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının maddeleri olduğunu öne sürdüğü bir belge yayımlamıştı.

Buna göre, "Yeni Filistin Devleti"nin kurulmasını öngören bu anlaşmanın uygulanması için mali olarak destek sağlayacak ülkeler, başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ve petrol üreticisi Körfez Arap ülkeleri olacak.

Destekleyici ülkeler, "Yeni Filistin"deki ulusal projeler için 5 yıl boyunca 30 milyar dolarlık bir bütçe sağlayacak. Bu bütçeye izole Yahudi yerleşim birimleri ile büyük yerleşim yerlerinin İsrail'e bağlanması maliyeti de dahil edilecek.

Destekleyen devletler tarafından ödenecek fonların bölünmesi:

- ABD yüzde 20

- AB yüzde 10

- Petrol üreticisi Körfez Arap ülkeleri ise fonun yüzde 70’ini karşılayacak. Bu yüzde 70'lik oran, ülkelerin petrol gelirlerine göre belirlenecek.

- Yükün çoğu petrol üreten Körfez ülkelerinde olacak çünkü bu anlaşmadan asıl yararlanacaklar onlar.

Kaynak: Reuters, AA